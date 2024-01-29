01:04, 29 января

Вражеские дроны вечером 28 января начали летать в небе над Украиной. В частности, тревога была у южных, восточных и центральных областях. Впоследствии они улетали на Запад.

Уже ориентировочно после полуночи 29 января воздушную тревогу объявляли из-за ракетной опасности. В частности, была угроза применения баллистического вооружения.