Какова ситуация на фронте, в дипломатии, в помощи Украине– читайте в тексте 24 Канала.
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Россия атаковала дронами и была угроза применения баллистики
Вражеские дроны вечером 28 января начали летать в небе над Украиной. В частности, тревога была у южных, восточных и центральных областях. Впоследствии они улетали на Запад.
Уже ориентировочно после полуночи 29 января воздушную тревогу объявляли из-за ракетной опасности. В частности, была угроза применения баллистического вооружения.
Минобороны проводит проверки в ТЦК и СП
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что министерство проводит незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах и фиксирует множество нарушений.
Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки,
– заверил министр.
Также он рассказал, что удалось вернуть в бюджет 1, 5 миллиарда гривен, фигурирующих в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ. Еще на 1, 5 миллиарда гривен– выиграли суд по делу ООО "Львовский арсенал" за неснабжение оплаченных мин.
Кроме того, вручили подозрения бывшим и нынешним должностным лицам министерства и их сообщникам, которые по версии следствия, завладели почти 1, 5 миллиардов гривен минобороны для закупки минометных выстрелов для ВСУ. Также Минобороны выявило непоставку продовольствия более чем на 50 миллионов гривен.