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Росія атакувала дронами й була загроза застосування балістики
Ворожі дрони ще ввечері 28 січня почали літати в небі над Україною. Зокрема, тривога була у південних, східних та центральних областях. Згодом вони летіли на Захід.
Вже орієнтовно після опівночі 29 січня повітряну тривогу оголошували через ракетну небезпеку. Зокрема, була загроза застосування балістичного озброєння.
Міноборони проводить перевірки в ТЦК та СП
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що міністерство проводить незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах та фіксує багато порушень.
Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки,
– запевнив міністр.
Також він розповів, що вдалось повернути в бюджет 1,5 мільярда гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ. Ще на 1,5 мільярда гривень – виграли суд у справі ТОВ "Львівський арсенал" за непостачання оплачених мін.
Окрім того, вручили підозри колишнім та теперішнім посадовцям міністерства та їх спільникам, які за версією слідства, заволоділи майже 1,5 мільярдами гривень міноборони для закупівлі мінометних пострілів для ЗСУ. Також Міноборони виявило непопоставку продовольства на понад 50 мільйона гривень.