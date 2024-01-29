01:04, 29 січня

Ворожі дрони ще ввечері 28 січня почали літати в небі над Україною. Зокрема, тривога була у південних, східних та центральних областях. Згодом вони летіли на Захід.

Вже орієнтовно після опівночі 29 січня повітряну тривогу оголошували через ракетну небезпеку. Зокрема, була загроза застосування балістичного озброєння.