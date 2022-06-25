Российский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" проводил разведку утром 25 июня. Его заметили бойцы зенитного ракетного подразделения Воздушного командования "Центр".

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Вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым россияне наносили ракетные удары. Аналогичный БПЛА был поражен и вчера, 24 июня,

– рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Что известно о ракетных ударах по Украине 25 июня

Около 3 часов ночи украинцев разбудил звук сирены, извещавшей о воздушной тревоге. Ориентировочно через час в нескольких областях раздались взрывы. Выяснилось, что россияне запустили по территории Украины 48 ракет. 30 из них атаковали Житомирскую область. Смертоносные снаряды были выпущены из самолетов стратегической авиации с территории Беларуси.

10 ракет сбили силы ПВО, остальные 20 – атаковали военную и гражданскую инфраструктуру. К сожалению, один украинский военный погиб, а еще один – получил ранения.

Еще 6 ракет прилетели во Львовскую область. Под удар снова попал Яворовский полигон. Известно, что 2 ракеты сбила Противовоздушная оборона, остальные 4 попали в объекты военной инфраструктуры. В результате атаки пострадали 4 человека, сейчас они находятся в больнице. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в местной амбулатории и жилых домах. По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, ракеты прилетели из акватории Черного моря.

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Еще 5 ракет типа "Калибр" оккупанты запустили по Николаеву. Информация о жертвах и пострадавших пока не известна, известно лишь, что под удар попала гражданская инфраструктура. Били русские военные и по поселку Десна Черниговской области. Туда вражеская армия выпустила 20 ракет из Белоруссии. К счастью, обошлось без жертв.

Заметим, во время утренней воздушной тревоги силы ПВО сбили две российские ракеты над Хмельницкой областью. Обломки смертоносного снаряда рухнули в Каменец-Подольском районе. Пострадавших среди местного населения нет, однако жилые дома подверглись незначительным разрушениям.

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