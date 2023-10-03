Об этом он рассказал в интервью. Министр поделился интересными деталями заседаний Ставки Верховного главнокомандующего.

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Что известно о проведении Ставки

Президент собирает в определенном месте членов Ставки. Мы заслушиваем командиров, которые находятся на местах, по происходящим боевым действиям относительно наших позиций, какие задачи планируются на ближайшее время,

– отметил он.

По словам Игоря Клименко, глава государства заслушивает еще и вопросы логистического и боевого обеспечения. Обсуждаются все актуальные на момент проведения Ставки проблемы. К примеру, после массированных обстрелов "мы разбираемся, где наши ошибки, где сильные стороны".

Для докладов могут быть приглашены командующие разными родами войск. Иногда там бывает достаточно жесткий разговор, потому что все люди военные, и мы находимся в военном положении. И для того чтобы понимать, что происходит на линии фронта, президенту необходимо это все слышать,

– добавил министр.

Чем завершается Ставка

По завершении каждого заседания каждый присутствующий член получает соответствующую задачу. По словам Игоря Клименко, планированием операций занимается военный кабинет. Перед самой планировкой глава государства определяет, кто в этом кабинете будет.

Министр добавил, что во время Ставки могут обсуждать, например, проблемы с мобилизацией. Также могут рассматривать вопросы, связанные с деятельностью областных военкоматов и так далее.

Журналисты спросили Клименко, озвучивались ли планы, например, по поводу завершения войны.

(Становится строже – 24 Канал) Я об этом не буду говорить. Заседание Ставки – это закрытое заседание, и эта информация закрыта,

– подчеркнул он.

Обратите внимание, что накануне с журналистами The New York Times общались американские чиновники. Они рассказали о новых целях Путина в войне против Украины. Пока он пытается остановить поддержку нашего государства со стороны США и Европы.