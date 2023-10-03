Про це він розповів в інтерв'ю. Міністр поділився цікавими деталями засідань Ставки Верховного головнокомандувача.

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Що відомо про проведення Ставки

Президент збирає у визначеному місці членів Ставки. Ми заслуховуємо командирів, які перебувають на місцях, по бойових діях, які відбуваються, щодо наших позицій, які завдання плануються на найближчий час,

– зазначив він.

За словами Ігоря Клименка, глава держави заслуховує ще й питання логістичного та бойового забезпечення. Обговорюються всі, актуальні на момент проведення Ставки, проблеми. До прикладу, після масованих обстрілів "ми розбираємося, де наші помилки, де сильні сторони".

Для доповідей можуть бути запрошені командувачі різних родів військ. Деколи там буває достатньо жорстка розмова, тому що всі люди військові, і ми перебуваємо у воєнному стані. І для того, щоб розуміти, що відбувається на лінії фронту, президенту необхідно це все чути,

– додав міністр.

Чим завершується Ставка

По завершенні кожного засідання кожен присутній член отримує відповідне завдання. За словами Ігоря Клименка, планування операцій займається воєнний кабінет. Перед самим плануванням глава держави визначає, хто у цьому кабінеті буде.

Міністр додав, що під час Ставки можуть обговорювати, до прикладу, проблеми з мобілізацією. Також можуть розглядати питання, пов'язані з діяльністю обласних військкоматів і так далі.

Журналісти спитали Клименка, чи озвучувалися плани, до прикладу, щодо завершення війни.

(Стає суворішим – 24 Канал) Я про це не буду говорити. Засідання Ставки – це закрите засідання, і ця інформація є закритою,

– наголосив він.

Звернімо увагу, що напередодні з журналістами The New York Times спілкувалися американські чиновники. Вони розповіли про нові цілі Путіна у війні проти України. Наразі він намагається зупинити підтримку нашої держави з боку США та Європи.