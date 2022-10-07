Об этом рассказал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. В Энергодаре систематически раздаются взрывы.

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В Энергодаре нет света, воды и интернета из-за вражеских обстрелов

Орлов рассказал, что в Энергодаре оккупанты усилили провокации.

Сейчас поступают сообщения о мощных обстрелах, вызвавших внезапное отключение электроэнергии. Вместе со светом исчезло и водоснабжение. В городе нет интернета,

– сообщил мэр.

Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняют. Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе – в норме.

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В Энергодаре систематически раздаются взрывы

В Энергодаре 1 октября прогремели по меньшей мере 13 взрывов. Они вполне могли быть в результате очередных провокаций врага. Однако ни ВСУ, ни пропагандисты деталей этого инцидента не рассказали.

Кроме того, 29 сентября в городе якобы произошел пожар на энергоблоке Запорожской атомной электростанции. По данным российских СМИ, в Энергодаре загорелся энергоблок номер 2.

Впоследствии в Энергоатоме опровергли эту информацию и объяснили, что произошло. Специалисты рассказали, что возле ЗАЭС прогремел взрыв. Скорее всего, это была российская мина. В результате возникло задымление, но не пожар.

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