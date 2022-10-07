Про це розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов. В Енергодарі систематично лунають вибухи.
Цікаво Як працюють наше підпілля і ЗСУ: кого зі зрадників ліквідували
В Енергодарі немає світла, води та інтернету через ворожі обстріли
Орлов розповів, що в Енергодарі окупанти посилили провокації.
Зараз надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В місті немає інтернету,
– повідомив мер.
Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з'ясовують. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті – в нормі.
Зауважте Росіяни мінують Енергодар, а в Рубіжному посилили фільтраційні заходи
В Енергодарі систематично лунають вибухи
В Енергодарі 1 жовтня пролунали щонайменше 13 вибухів. Вони цілком могли бути внаслідок чергових провокацій ворога. Однак ані ЗСУ, ані пропагандисти деталей цього інциденту не розповіли.
Окрім того, 29 вересня у місті нібито трапилася пожежа на енергоблоці Запорізької атомної електростанції. За даними російських ЗМІ, в Енергодарі буцімто загорівся енергоблок номер 2.
Згодом в Енергоатомі спростували цю інформацію та пояснили, що трапилось. Фахівці розповіли, що біля ЗАЕС вкотре пролунав вибух. Найімовірніше, це була російська міна. Внаслідок цього виникло задимлення, але не пожежа.
Варто подивитися – що зараз відбувається на Херсонщині: відео