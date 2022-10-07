Про це розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов. В Енергодарі систематично лунають вибухи.

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В Енергодарі немає світла, води та інтернету через ворожі обстріли

Орлов розповів, що в Енергодарі окупанти посилили провокації.

Зараз надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В місті немає інтернету,

– повідомив мер.

Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з'ясовують. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті – в нормі.

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В Енергодарі систематично лунають вибухи

В Енергодарі 1 жовтня пролунали щонайменше 13 вибухів. Вони цілком могли бути внаслідок чергових провокацій ворога. Однак ані ЗСУ, ані пропагандисти деталей цього інциденту не розповіли.

Окрім того, 29 вересня у місті нібито трапилася пожежа на енергоблоці Запорізької атомної електростанції. За даними російських ЗМІ, в Енергодарі буцімто загорівся енергоблок номер 2.

Згодом в Енергоатомі спростували цю інформацію та пояснили, що трапилось. Фахівці розповіли, що біля ЗАЕС вкотре пролунав вибух. Найімовірніше, це була російська міна. Внаслідок цього виникло задимлення, але не пожежа.

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