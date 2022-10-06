Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Таким чином, загарбники роблять все, щоб "утримати" окуповані території, але їм це не вдасться.

Зверніть увагу Деокупація Луганської області розпочалася, вже про це можна говорити офіційно, – Гайдай

У Рубіжному посилили фільтраційні заходи

Через небезпеку наступу ЗСУ у населеному пункті Рубіжне Луганської області, з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

Крім того, фільтрація триває і в Старобільську, де завчасно перевіряють усіх, хто хоче виїхати на територію Росію. З "міркувань безпеки" росіяни вирішили ще й відключити там зв’язок.

Росіяни мінують Енергодар

Також продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури міста Енергодар.

Ворог намагається вести наступ

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій ЗСУ на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

У росіян великі втрати

На сьогодні вражає кількість поранених росіян, які через перевантаження місцевих лікувальних закладів облаштовують шпиталі у школах.

Так, в одній з них зараз перебуває до 200 поранених військовослужбовців Росії.

Хто контролює "фільтрацію" в Україні

Заступник офіційного представника Держдепу США Ведант Патель розповів, що члени адміністрації Владіміра Путіна особисто контролюють і координують "фільтраційні" табори для українців. Ці методи вони використовують для допитів і насильницького вивезення.

Раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що російські "фільтраційні операції", які Росія використовує для допиту та примусового транспортування українців, є жахливими.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 6 жовтня: дивіться відео