На провокации не поддаются: Зеленский, Макрон и Шольц обратились к России
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 15 декабря провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе стал приоритетом разговора.
Переговоры состоялись в Брюсселе. Шольц, Макрон и Зеленский призвали Россию возобновить конструктивную работу в рамках нормандского формата. Также политики договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе.
Заметьте Ожидаем не только войска, – заместитель министра обороны о планах России
Заявление Зеленского
Украинский лидер подчеркнул, что несмотря на длительные дипломатические усилия российские войска остаются у украинской границы.
Ожидаю, что российские войска и вооружение отведут от границ Украины как можно скорее,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер поблагодарил Германию и Францию за решительную поддержку Украины и последовательные усилия в рамках нормандского формата.
О чем договорились политики
По результатам встречи Зеленский, Шольц и Макрон договорились:
- продолжить активную работу в нормандском формате;
- обеспечить выполнение решений, которые приняли 4 стороны во время саммита в Париже 9 декабря 2019 года.
Зеленский встретился с президентом Азербайджана
- В Брюсселе Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Президент Украины обратил внимание Алиева на вопрос освобождения пленников Кремля.
- Зеленский подчеркнул, что "вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно удерживают в России, является одним из моих ключевых приоритетов".
- Украинский лидер подчеркнул, что будет благодарен Алиеву за возможную помощь в продвижении этого вопроса.
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