На провокации не поддаются: Зеленский, Макрон и Шольц обратились к России

Владимир Зеленский 15 декабря провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе стал приоритетом разговора.

Переговоры состоялись в Брюсселе. Шольц, Макрон и Зеленский призвали Россию возобновить конструктивную работу в рамках нормандского формата. Также политики договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе.

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Заявление Зеленского

Украинский лидер подчеркнул, что несмотря на длительные дипломатические усилия российские войска остаются у украинской границы.

Ожидаю, что российские войска и вооружение отведут от границ Украины как можно скорее,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил Германию и Францию за решительную поддержку Украины и последовательные усилия в рамках нормандского формата.

О чем договорились политики

По результатам встречи Зеленский, Шольц и Макрон договорились:

продолжить активную работу в нормандском формате;

обеспечить выполнение решений, которые приняли 4 стороны во время саммита в Париже 9 декабря 2019 года.

Зеленский встретился с президентом Азербайджана

В Брюсселе Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Украины обратил внимание Алиева на вопрос освобождения пленников Кремля.

Зеленский подчеркнул, что "вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно удерживают в России, является одним из моих ключевых приоритетов".

Украинский лидер подчеркнул, что будет благодарен Алиеву за возможную помощь в продвижении этого вопроса.

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