Однако провокаций от России следует ждать, учитывая, что подобная ситуация была ранее с Запорожской АЭС. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что оккупанты будут говорить о якобы желании украинцев "захватить" ядерный объект.

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Российская провокация на Курской АЭС под чужим флагом

Политолог объяснил, что Россия бесспорно будет осуществлять провокации на Курской АЭС под чужим флагом. Украина уже имела подобный опыт, когда страна-агрессор использовала провокации на Запорожской АЭС, рассказывая об ударах по складам и демонстрируя взрывы вспомогательных транспортных средств. Враг подавал это под видом угрозы ядерной безопасности именно со стороны Украины, а не россиян, которые захватили станцию.

При обострении боевых действий, использовании определенных типов снарядов, которые могут достигать территории, близкой к этой АЭС, Россия может это называть, интерпретировать или способствовать тому, что взрыв, который будет "у забора", далеко от реактора, будет показом, что "украинцы хотят захватить ядерный объект",

– отметил Вигиринский.

По мнению политолога, военное руководство нашего государства осознает риски, связанные с ослаблением позиций военных в случае, если ВСУ будут пытаться продвигаться дальше к Курской АЭС.

Кроме этого, политолог отметил, что Курская АЭС – объект, который Россия укрепляла в первую очередь с начала Курской операции. Поскольку оттуда не происходит эвакуация персонала и станция работает, соответственно и меры безопасности там на высоком уровне.

Смысла в действиях, направленных в этом направлении нашими военными, нет. Поэтому если боевые действия там не происходят, то провокации являются следствием российской пропаганды. Враг будет это делать ярко, но в то же время не настолько опасны, чтобы ставить под угрозу местное население,

– добавил Вигиринский.