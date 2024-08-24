Однак провокацій від Росії слід чекати, зважаючи, що подібна ситуація була раніше із Запорізькою АЕС. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що окупанти будуть говорити про буцімто бажання українців "захопити" ядерний об'єкт.

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Російська провокацію на Курській АЕС під чужим прапором

Політолог пояснив, що Росія безперечно буде здійснювати провокації на Курській АЕС під чужим прапором. Україна вже мала подібний досвід, коли країна-агресорка використовувала провокації на Запорізькій АЕС, розповідаючи про удари по складах та демонструючи вибухи допоміжних транспортних засобів. Ворог подавав це під виглядом загрози ядерної безпеки саме з боку України, а не росіян, які захопили станцію.

При загостренні бойових дій, використанні певних типів снарядів, які можуть досягати території, близької до цієї АЕС, Росія може це називати, інтерпретувати чи сприяти тому, що вибух, який буде "біля паркану", далеко від реактора, буде показом, що "українці хочуть захопити ядерний об'єкт",

– зазначив Вігірінський.

На думку політолога, військове керівництво нашої держави усвідомлює ризики пов'язані з послабленням позицій військових у випадку, якщо ЗСУ будуть намагатись просуватись далі до Курської АЕС.

Крім цього, політолог зауважив, що Курська АЕС – об'єкт, який Росія укріплювала в першу чергу з початку Курської операції. Оскільки звідти не відбувається евакуація персоналу і станція працює, відповідно і заходи безпеки там на високому рівні.

Сенсу в діях, направлених в цьому напрямку нашими військовими, немає. Тому якщо бойові дії там не відбуваються, то провокації є наслідком російської пропаганди. Ворог буде це робити яскраво, але водночас не настільки небезпечні, щоб ставити під загрозу місцеве населення,

– додав Вігірінський.