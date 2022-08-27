Об этом 24 каналу рассказал кандидат химических наук, преподаватель химии в атмосферной школе Глеб Репич. Он отметил, что если возникнет ядерная опасность, украинцев сразу известят об этом и не будут умалчивать, как это делал СССР.

В тему россия заблокировала важный документ ООН по нераспространению ядерного оружия

Репич говорит, что если люди услышат в новостях о том, что что-то произошло на ядерной станции, нужно внимательно дослушать и выполнять все перечисленные инструкции от власти и ГСЧС.

Ведь в зависимости от ситуации, будут приниматься определенные решения, например, эвакуация людей из определенного региона.

Как подготовиться к возможной ядерной опасности

Он отметил, что поскольку ситуация в Украине, в частности на ЗАЭС, непредсказуема,живущим неподалеку этой станции нужно быть готовым к эвакуации.

Потому что если произойдет ядерная катастрофа и будет приказ об эвакуации, у вас не будет времени собирать вещи. Потому нужно заранее подготовиться и собрать тревожный чемодан,

– ответил химик.

Что должно быть в тревожном рюкзаке:

деньги, документы,

средства связи,

комплект одежды, которая максимально защищает кожу и волосы,

сменная одежда,

желательно иметь респиратор ФФП-3, который защищает от COVID-19,

запас пищи и воды на несколько дней в герметичных контейнерах,

аптечка с препаратами, которые вам нужны.

Как действовать в случае ядерной опасности

Химик напомнил, что радиация распространяется в виде пыли .

А пыль оседает. Поэтому в таком случае не нужно выходить на улицу без насущных нужд. Закрыть плотно окна и двери, а вентиляционные отверстия заткнуть тканью, чтобы пыль извне не попадала внутрь,

– объяснил Репич.

Также он напомнил не забыть забрать своих животных внутрь помещения, потому что они будут лапками собирать радиоактивную пыль.

По его словам, чтобы бороться с пылью, нужно несколько раз в день делать влажную уборку.

"Если вы вышли на улицу и могли набраться радиоактивной пыли, нужно провести дезинфекцию. То есть все загрязненное оставить за пределами квартиры, особенно обуви, и после этого принять душ", – рассказал химик.

Он добавил, что люди вряд ли будут видеть на улицах пыль, но дозиметр сможет показать присутствие радиоактивных веществ на теле или одежде.

Ядерный шантаж оккупантов на ЗАЭС

С марта Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией русских войск. А с 5 августа оккупанты почти каждый день обстреливают территорию станции, обвиняя в атаках Украину.

Таким образом, россияне создают потенциальную угрозу радиационной опасности. К тому же территория АЭС заминирована россиянами.

В целом россияне используют ЗАЭС для давления на Украину и мир. Из-за существующей угрозы украинцы должны знать план действий на случай катастрофы, но в то же время верить, что этого не произойдет.

На фоне ядерного шантажа захватчиков Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм действий в случае радиационной угрозы.

Видео по теме – россияне пытают работников ЗАЭС, "готовят" к приезду миссии МАГАТЭ