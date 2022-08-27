Об этом 24 каналу рассказал кандидат химических наук, преподаватель химии в атмосферной школе Глеб Репич. Он отметил, что если возникнет ядерная опасность, украинцев сразу известят об этом и не будут умалчивать, как это делал СССР.
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Репич говорит, что если люди услышат в новостях о том, что что-то произошло на ядерной станции, нужно внимательно дослушать и выполнять все перечисленные инструкции от власти и ГСЧС.
Ведь в зависимости от ситуации, будут приниматься определенные решения, например, эвакуация людей из определенного региона.
Как подготовиться к возможной ядерной опасности
Он отметил, что поскольку ситуация в Украине, в частности на ЗАЭС, непредсказуема,живущим неподалеку этой станции нужно быть готовым к эвакуации.
Потому что если произойдет ядерная катастрофа и будет приказ об эвакуации, у вас не будет времени собирать вещи. Потому нужно заранее подготовиться и собрать тревожный чемодан,
– ответил химик.
Что должно быть в тревожном рюкзаке:
- деньги, документы,
- средства связи,
- комплект одежды, которая максимально защищает кожу и волосы,
- сменная одежда,
- желательно иметь респиратор ФФП-3, который защищает от COVID-19,
- запас пищи и воды на несколько дней в герметичных контейнерах,
- аптечка с препаратами, которые вам нужны.
Как действовать в случае ядерной опасности
Химик напомнил, что радиация распространяется в виде пыли .
А пыль оседает. Поэтому в таком случае не нужно выходить на улицу без насущных нужд. Закрыть плотно окна и двери, а вентиляционные отверстия заткнуть тканью, чтобы пыль извне не попадала внутрь,
– объяснил Репич.
Также он напомнил не забыть забрать своих животных внутрь помещения, потому что они будут лапками собирать радиоактивную пыль.
По его словам, чтобы бороться с пылью, нужно несколько раз в день делать влажную уборку.
"Если вы вышли на улицу и могли набраться радиоактивной пыли, нужно провести дезинфекцию. То есть все загрязненное оставить за пределами квартиры, особенно обуви, и после этого принять душ", – рассказал химик.
Он добавил, что люди вряд ли будут видеть на улицах пыль, но дозиметр сможет показать присутствие радиоактивных веществ на теле или одежде.
Ядерный шантаж оккупантов на ЗАЭС
- С марта Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией русских войск. А с 5 августа оккупанты почти каждый день обстреливают территорию станции, обвиняя в атаках Украину.
- Таким образом, россияне создают потенциальную угрозу радиационной опасности. К тому же территория АЭС заминирована россиянами.
- В целом россияне используют ЗАЭС для давления на Украину и мир. Из-за существующей угрозы украинцы должны знать план действий на случай катастрофы, но в то же время верить, что этого не произойдет.
- На фоне ядерного шантажа захватчиков Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм действий в случае радиационной угрозы.
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