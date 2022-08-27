Про це 24 каналу розповів кандидат хімічних наук, викладач хімії в атмосферній школі Гліб Репіч. Він зазначив, що якщо станеться ядерна небезпека, українців одразу сповістять про це та не будуть замовчувати, як це робив СРСР.

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Репіч каже, що якщо люди почують у новинах про те, що щось сталося на ядерній станції, то треба уважно послухати і виконувати всі інструкції від влади та ДСНС, які там будуть перераховувати.

Адже в залежності від ситуації, будуть прийматися певні рішення, наприклад, евакуація людей з певного регіону.

Як підготуватися до можливої ядерної небезпеки

Він зазначив, що оскільки ситуація в Україні непередбачувана, зокрема на ЗАЕС, треба бути готовим до евакуації тим, хто живе неподалік цієї станції.

Бо якщо станеться ядерна катастрофа, і буде наказ про евакуацію, у вас не буде часу збирати речі. Тосу треба заздалегідь підготуватися та зібрати тривожну валізу,

– відповів хімік.

Що повинно бути у тривожному рюкзаку:

гроші, документи,

засоби зв'язку,

комплект одягу, який максимально захищає шкіру і волосся,

змінний одяг,

бажано мати респіратор ФФП-3, який одягали від COVID-19,

запас їжі та води на кілька днів в герметичних контейнерах,

аптечка з препаратами, які вам потрібні.

Як діяти у разі ядерної небезпеки

Хімік зауважив, що радіація розповсюджується у вигляді пилу.

А пил осідає. Тому в такому разі треба не виходити на вулицю без нагальних потреб. Зачинити щільно вікна та двері, а вентиляційні отвори заткнути тканиною, щоб бил ззовні не потрапляв всередину,

– пояснив Репіч.

Також він нагадав не забути забрати своїх тварин всередину приміщення, бо вони будуть лапками збирати радіоактивний пил.

За його словами, щоб боротися з пилом, треба декілька разів на день робити вологе прибирання.

"Якщо ви вийшли на вулицю і могли набратися радіоактивного пилу, треба провести дезінфекцію. Тобто все забруднене залишити за межами квартири, особливо взуття, і після цього прийняти душ", – розповів хімік.

Він додав, що пил люди навряд чи будуть бачити на вулицях, але дозиметр зможе показати присутність радіоактивних речовин на тілі чи одязі.

Ядерний шантаж окупантів на ЗАЕС

Від березня Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією російських військ. А з 5 серпня окупанти майже щодня обстрілюють територію станції, звинувачуючи в атаках Україну.

Таким чином росіяни створюють потенційну загрозу радіаційної небезпеки. До того ж, територія АЕС замінована росіянами.

Загалом росіяни використовують ЗАЕС для тиску на Україну і світ, однак через загрозу, яка існує, українці повинні знати план дій на випадок катастрофи, але водночас вірити, що цього не станеться.

На тлі ядерного шантажу окупантів Міністерство охорони здоров'я оприлюднило алгоритм дій у разі радіаційної загрози.

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