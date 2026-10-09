Россия готовит атаки на Европу: британский генерал назвал главную цель Путина

Европа может столкнуться со сценарием, к которому многие страны до сих пор не готовы. Россия способна проверить Запад на прочность не масштабным вторжением, а гораздо менее значительными шагами.

Бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннатт в эксклюзивном интервью для 24 Канала предупредил об опасном замысле Кремля. По его словам, Владимир Путин может попытаться посеять раздор среди союзников и проверить готовность НАТО защищать своих членов.

Путин может проверить НАТО

Даннатт считает, что Кремль может прибегнуть к небольшим атакам против европейских стран, чтобы проверить реакцию Альянса.

Путин хочет посеять раздор, разрушить единство НАТО и проверить статью 5 небольшими атаками,

– пояснил британский генерал.

Речь идет о сценарии, при котором Россия не начинает полномасштабную войну против НАТО, а пытается найти слабое место в системе коллективной обороны. Именно такой подход может быть выгоден Кремлю, ведь любые споры между странами Альянса о том, что делать в случае провокации, сыграли бы на руку Москве.

Что Путин задумал против Европы: смотреть видео

Какие страны могут оказаться под угрозой?

По словам Даннатта, особенно серьезны угрозы для стран Балтии. Опасность касается не только восточного фланга НАТО.

Он также обратил внимание на ситуацию вокруг Великобритании. В частности, на сообщения об активности России вблизи критически важной инфраструктуры и подводных кабелей.

Угрозы странам Балтии и Великобритании очень реальны и серьезны,

– сказал Даннатт.

Россия пытается действовать так, чтобы оказывать давление на европейские страны, но в то же время не переходить черту, которая однозначно заставила бы НАТО ответить масштабными военными действиями.

Россия уже испытывает Европу

Предупреждение британского генерала прозвучало на фоне более широких опасений в Европе относительно российских гибридных операций. Западные аналитики также предполагают, что Москва может попытаться провести ограниченную атаку на одну из стран НАТО именно для проверки готовности Альянса применить статью 5.

Европейские спецслужбы в сентябре также предупреждали о возможности российских провокаций против НАТО, в частности с применением дронов, ракет или ограниченного вторжения. Впрочем, там подчеркивали, что это оценки потенциальных сценариев, а не подтверждение того, что Россия уже приняла решение о нападении.

Для Кремля, по оценке Даннатта, важно не только нанести удар, но и посмотреть, сможет ли НАТО остаться единым в ответ на него. Именно поэтому даже небольшая провокация может иметь гораздо более широкие последствия для безопасности Европы.