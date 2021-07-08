Россия вновь заявила, что не нарушала правил. Хотя в Минобороны Литвы сообщили ранее, что российский самолет вылетел без представления плана полета.

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В России прокомментировали прерывание брифинга в Литве

В Минобороны России заявили, что якобы выполняли "плановый полет".

Два российских Су-24 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с международными правилами,
– заявили в Москве.

Также они уверили мол "российские Су-24 не нарушают границ других государств во время полета над Балтийским морем".

Что известно об остановке брифинга в Литве

  • 8 июля на литовской авиабазе Шауляй проходила пресс-конфереция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы.
  • Через три минуты после начала ее пришлось прекратить из-за российской провокации.
  • В Минобороны Литвы пояснили, что российский самолет вылетел без каких-либо сообщений о плане полета.
  • Поэтому пилоты в Литве на авиабазе Шауляй были вынуждены поднять истребители для сопровождения российского самолета.
  • После вылета истребителей пресс-конференцию продолжили.