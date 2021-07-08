Россия вновь заявила, что не нарушала правил. Хотя в Минобороны Литвы сообщили ранее, что российский самолет вылетел без представления плана полета.

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В России прокомментировали прерывание брифинга в Литве

В Минобороны России заявили, что якобы выполняли "плановый полет".

Два российских Су-24 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с международными правилами,

– заявили в Москве.

Также они уверили мол "российские Су-24 не нарушают границ других государств во время полета над Балтийским морем".

Что известно об остановке брифинга в Литве