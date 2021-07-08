Россия вновь заявила, что не нарушала правил. Хотя в Минобороны Литвы сообщили ранее, что российский самолет вылетел без представления плана полета.
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В России прокомментировали прерывание брифинга в Литве
В Минобороны России заявили, что якобы выполняли "плановый полет".
Два российских Су-24 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с международными правилами,
– заявили в Москве.
Также они уверили мол "российские Су-24 не нарушают границ других государств во время полета над Балтийским морем".
Что известно об остановке брифинга в Литве
- 8 июля на литовской авиабазе Шауляй проходила пресс-конфереция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы.
- Через три минуты после начала ее пришлось прекратить из-за российской провокации.
- В Минобороны Литвы пояснили, что российский самолет вылетел без каких-либо сообщений о плане полета.
- Поэтому пилоты в Литве на авиабазе Шауляй были вынуждены поднять истребители для сопровождения российского самолета.
- После вылета истребителей пресс-конференцию продолжили.