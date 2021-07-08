Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она считает, что такое развитие событий является согласованным.
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Военные учения – провокация
По словам министра, военные учения армии России являются постоянными провокациями – как в небе, так и в море. Когда у российской стороны есть ощущение, что может что-то сделать и ей это позволят, то она будет испытывать эти границы и в будущем.
Именно так Кремль действовал в 2014 году с Крымом и востоком Украины.
Все это демонстрирует способность российской стороны очень быстро перейти от маневров к серьезному сценарию,
– заявила она.
Крамп-Карренбауэр считает, что подобная ситуация происходит и сейчас. В частности, вокруг дебатов по интеграции Украины в НАТО.
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По мнению министра, стоит четко определить позицию относительно России и дать ей понять, что есть определенный предел и соответствующая реакция на ее игнорирование.
Как она подытожила, страны Запада остаются открытыми к диалогу. Однако он должен быть "серьезным".
Поведение России в Черном море: последние новости
- В Черном море 23 июня состоялись учения Украины, США и Великобритании, которые тренировались на британском эсминце "Дефендер". Позже Россия заявила, что открыла предупредительный огонь по кораблю.
- В минобороны России заявили, что поднимали истребители Су-30 над Черным морем. Так россияне "сопровождали" американский самолет-разведчик.
- Украинское рыболовецкое судно 3 июля потерпело крушение в Черном море. Оно несколько часов дрейфовало и подавало сигналы SOS. Однако российские корабли это игнорировали.
- Также российская авиация совершала опасные маневры над морем, когда там происходили военные тренировки "Си Бриз".