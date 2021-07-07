Про це заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Вона вважає, що такий розвиток подій є погодженим.

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Військові навчання – провокація

За словами міністерки, військові навчання армії Росії є постійними провокаціями – як в небі, так і в морі. Коли російська сторона має відчуття, що може щось зробити і їй це дозволять, то вона випробовуватиме ці кордони й у майбутньому.

Саме так Кремль діяв у 2014 році з Кримом та Сходом України.

Усе це демонструє спроможність російської сторони дуже швидко перейти від маневрів до серйозного сценарію,

– заявила вона.

Крамп-Карренбауер вважає, що подібна ситуація відбувається і зараз. Зокрема, довкола дебатів щодо інтеграції України в НАТО.

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На думку міністерки, варто чітко визначити позицію щодо Росії та дати їй зрозуміти, що є певна межа та відповідна реакція на її ігнорування.

Як вона підсумувала, країни Заходу залишаються відкритими до діалогу. Однак він має бути "серйозним".

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