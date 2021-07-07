Росія нібито випустила винищувачі
У Москві кажуть, що помітили літак-розвідник США ввечері 6 липня над нейтральними водами Чорного моря. Винищувачі, мовляв, підняли, аби не допустити "порушення державного кордону Росії".
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Були підняті 2 винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту,
– заявили у російському міністерстві.
У Росії стверджують, що політ їхніх винищувачів відбувався у "суворій відповідності з міжнародними правилами".
Останні інциденти у Чорному морі за участі Росії
- 3 липня українське риболовецьке судно зазнало аварії у Чорному морі. Воно кілька годин дрейфувало та подавало сигнали SOS. Російські пропагандисти заявили, що їх моряки відреагували на сигнали та допомогли українському судно. Однак насправді кораблі Росії ігнорували повідомлення українців, а відбуксирувала судно морська охорона ДПСУ.
- Крім того, російська авіація здійснювала небезпечні маневри над морем у той час, коли там відбувалися військові тренування "Сі Бриз".
- Перед тим Москва заявила, що обстріляла британський есмінець, бо той нібито порушив "її територіальні води" неподалік тимчасово окупованого Криму. Однак у Великій Британії сказали, що ніяких обстрілів не було. Прем'єр-міністр Борис Джонсон наголосив, що моряки нічого не порушували, адже країна не визнає окупацію півострова.