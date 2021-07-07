Росія нібито випустила винищувачі

У Москві кажуть, що помітили літак-розвідник США ввечері 6 липня над нейтральними водами Чорного моря. Винищувачі, мовляв, підняли, аби не допустити "порушення державного кордону Росії".

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Були підняті 2 винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту,

– заявили у російському міністерстві.

У Росії стверджують, що політ їхніх винищувачів відбувався у "суворій відповідності з міжнародними правилами".

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