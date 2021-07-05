Про передислокацію суден повідомили у російському міністерстві оборони. Мовиться про гвардійський ракетний крейсер "Москва" та фрегат "Адмірал Ессен".

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"Москва" та "Адмірал Ессен" базуватимуться в Севастополі

Наразі судна проходять Дарданелли та Босфор. У російському військовому відомстві називають перехід плановим. Тепер "Москва" та "Адмірал Ессен" базуватимуться в окупованому Росією Севастополі.

Після прибуття екіпажі поповнять матеріальні запаси та проведуть плановий технічний огляд. Далі, кажуть у міноборони Росії, фрегат та крейсер виконуватимуть завдання з бойової підготовки.

Росія вивела на навчання підводний човен "Колпіно"

Раніше Росія вивела на навчання у Чорне море дизельний підводний човен "Колпіно". Судно може випускати крилаті ракети "Калібр". У Москві кажуть, що підводники відпрацювали алгоритми занурення та спливання.

Важливо! Навчання "Сі Бриз-2021" триватимуть у Чорному морі до 10 липня.

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Зеленський розповів про масштаб "Сі Бриз-2021"

Зазначимо, що про історичний масштаб "Сі Бриз-2021" у День ВМС ЗСУ розповів президент Зеленський. Глава держави наголосив, що цього року у навчаннях бере найбільша кількість учасників. Зеленський зазначив, що "Сі Бриз-2021"показує, що Україна та її партнери не допустять обмеження свободи судноплавства в Чорному морі.