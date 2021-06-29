Про це розповів військовий експерт Ігор Романенко. Як він наголосив, попри масштабність навчань у військовому плані, є й військово-політичні питання.

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"Вони полягають у тому, що є реакція на зухвалу поведінку росіян", – сказав експерт.

Зрозуміло, що вони не лише окупували Крим, а й захопили економічні зони навколо півострова. Крім того, Кремль намагається зробити Азовське море своїм внутрішнім озером, зупиняють прохід через Керченську протоку і так далі.

Все це потребує відклику від наших союзників. І ці навчання треба розглядати насамперед саме з цього напрямку,

– вважає Романенко.

За його словами, так воно й відбувається. "Тому що, щоб не зірвати зустріч Байдена з Путіним, американці зупинили й не завели свої 2 бойові кораблі – це сприймалось як слабкість", пояснив фахівець.

Насправді на зустрічі кожен досяг свого. Але те, хто і як підтримуватиме Україну – реалізується вже з цих навчань, підкреслив він.

Довідка. Посольство РФ у Вашингтоні закликало США та їхніх союзників по НАТО відмовитися від проведення "Сі Бриз-2021". У Кремлі ці щорічні навчання цього разу назвали занадто масштабними та агресивними. Тож організатори, звісно, Кремль не послухали.

Про провокації Росії

Москва вирішила діяти по-своєму і заявила про початок випробовування систем ПВО на окупованому півострові. Окупанти залучили близько 20 літаків та вертольотів і декілька дивізіонів. А на думку Романенка, це гарний приклад, щоб розглянути питання навколо "Дефендера".

Про що мовиться. Росіяни заявляли, начебто відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Міноборони Великої Британії заявило, що не помітило, щоб Росія якось заважала їхньому кораблю в Чорному морі.

"Це показало слабкість Росії. У них менший збройний потенціал і з цим вони не можуть змиритися", – підкреслив фахівець.

Романенко про масштабні навчання "Сі Бриз-2021" та росіян: відео

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