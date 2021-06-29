Про це розповів військовий експерт Ігор Романенко. Як він наголосив, попри масштабність навчань у військовому плані, є й військово-політичні питання.
Цікаво Наймасштабніші за всю історію: в Одесі стартували навчання "Сі Бриз-2021"
"Вони полягають у тому, що є реакція на зухвалу поведінку росіян", – сказав експерт.
Зрозуміло, що вони не лише окупували Крим, а й захопили економічні зони навколо півострова. Крім того, Кремль намагається зробити Азовське море своїм внутрішнім озером, зупиняють прохід через Керченську протоку і так далі.
Все це потребує відклику від наших союзників. І ці навчання треба розглядати насамперед саме з цього напрямку,
– вважає Романенко.
За його словами, так воно й відбувається. "Тому що, щоб не зірвати зустріч Байдена з Путіним, американці зупинили й не завели свої 2 бойові кораблі – це сприймалось як слабкість", пояснив фахівець.
Насправді на зустрічі кожен досяг свого. Але те, хто і як підтримуватиме Україну – реалізується вже з цих навчань, підкреслив він.
Про провокації Росії
Москва вирішила діяти по-своєму і заявила про початок випробовування систем ПВО на окупованому півострові. Окупанти залучили близько 20 літаків та вертольотів і декілька дивізіонів. А на думку Романенка, це гарний приклад, щоб розглянути питання навколо "Дефендера".
"Це показало слабкість Росії. У них менший збройний потенціал і з цим вони не можуть змиритися", – підкреслив фахівець.
Романенко про масштабні навчання "Сі Бриз-2021" та росіян: відео
Що відомо про "Сі Бриз-2021"
- Навчання "Сі Бриз-2021" напередодні стартували в Одесі. Вони триватимуть до 10 червня.
- "Сі Бриз-2021" стали наймасштабнішими за понад 20 років проведення. У них беруть участь понад 30 країн, загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, і до 3 000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.
- Маневри відпрацьовуватимуть у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.