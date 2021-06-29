Об этом рассказал военный эксперт Игорь Романенко. Как он отметил, несмотря на масштабность учений в военном плане, есть и военно-политические вопросы.
Интересно Самые масштабные за всю историю: в Одессе стартовали учения "Си Бриз-2021"
"Они заключаются в том, что есть реакция на вызывающее поведение россиян", – сказал эксперт.
Понятно, что они не только оккупировали Крым, но и захватили экономические зоны вокруг полуострова. Кроме того, Кремль пытается сделать Азовское море своим внутренним озером, останавливают проход через Керченский пролив и так далее.
Все это требует отзыва от наших союзников. И эти учения надо рассматривать прежде всего именно по этому направлению,
– считает Романенко.
По его словам, так оно и происходит. "Потому что, чтобы не сорвать встречу Байдена с Путиным, американцы остановили и не завели свои 2 боевых корабля – это воспринималось как слабость", объяснил специалист.
На самом деле на встрече каждый добился своего. Но то, кто и как будет поддерживать Украину – реализуется уже из этих учений, подчеркнул он.
О провокации России
Москва решила действовать по-своему и заявила о начале испытания систем ПВО на оккупированном полуострове. Оккупанты привлекли около 20 самолетов и вертолетов и несколько дивизионов. А по мнению Романенко, это хороший пример, чтобы рассмотреть вопрос вокруг "Дефендера".
"Это показало слабость России. У них меньший вооруженный потенциал и с этим они не могут смириться", – подчеркнул специалист.
Романенко о масштабных учениях "Си Бриз-2021" и россиянах: видео
Что известно о "Си Бриз-2021"
- Учения "Си Бриз-2021" накануне стартовали в Одессе. Они продлятся до 10 июня.
- "Си Бриз-2021" стали самыми масштабными за 20 лет проведения. В них принимают участие более 30 стран, всего будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, и до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.
- Маневры будут отрабатывать в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.