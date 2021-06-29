Об этом рассказал военный эксперт Игорь Романенко. Как он отметил, несмотря на масштабность учений в военном плане, есть и военно-политические вопросы.

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"Они заключаются в том, что есть реакция на вызывающее поведение россиян", – сказал эксперт.

Понятно, что они не только оккупировали Крым, но и захватили экономические зоны вокруг полуострова. Кроме того, Кремль пытается сделать Азовское море своим внутренним озером, останавливают проход через Керченский пролив и так далее.

Все это требует отзыва от наших союзников. И эти учения надо рассматривать прежде всего именно по этому направлению,

– считает Романенко.

По его словам, так оно и происходит. "Потому что, чтобы не сорвать встречу Байдена с Путиным, американцы остановили и не завели свои 2 боевых корабля – это воспринималось как слабость", объяснил специалист.

На самом деле на встрече каждый добился своего. Но то, кто и как будет поддерживать Украину – реализуется уже из этих учений, подчеркнул он.

Справка. Посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения "Си Бриз-2021". В Кремле эти ежегодные учения на этот раз назвали слишком масштабными и агрессивными. Организаторы, конечноже, Кремль не послушали.

О провокации России

Москва решила действовать по-своему и заявила о начале испытания систем ПВО на оккупированном полуострове. Оккупанты привлекли около 20 самолетов и вертолетов и несколько дивизионов. А по мнению Романенко, это хороший пример, чтобы рассмотреть вопрос вокруг "Дефендера".

О чем речь. Россияне заявляли, будто открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер". Минобороны Великобритании заявило, что не заметили, чтобы Россия как-то мешала их кораблю в Черном море.

"Это показало слабость России. У них меньший вооруженный потенциал и с этим они не могут смириться", – подчеркнул специалист.

Романенко о масштабных учениях "Си Бриз-2021" и россиянах: видео

Что известно о "Си Бриз-2021"