Про це повідомили в офіційному акаунті міжнародних навчань. Есмінця в акваторії поблизу окупованого півострова бути не могло.

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У рамках навчань есмінець – в Одесі

Всупереч останнім повідомленням, есмінець USS Ross ВМС США 30 хвилин тому та у найближчому майбутньому перебуватиме у порту Одеси в рамках навчань,

– мовиться у заяві.

"Сі Бриз" триватимуть до 10 липня

Зазначимо, що міжнародні навчання "Сі Бриз-2021" в Чорному морі стартували 28 червня і триватимуть до 10 липня. Співорганізаторами тренувань є США та Україна, а учасниками – 30 країн.

Міноборони Нідерландів звинуватило Росію у небезпечній ситуації

Лише напередодні Міноборони Нідерландів звинуватило Росію у створенні загрози у Чорному морі. Фрегат Eversten перебував неподалік від окупованого Росією Криму, коли до нього наблизились російські винищувачі. В Амстердамі впевнені, що вони симулювали атаку.

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Москва, звісно, звинувачення відкинула і оприлюднила традиційне пояснення: фрегат наблизився до так званих "російських територіальних вод", отже таким чином його змушували змінити курс.

Скандал з британським есмінцем Defender