Росія знову заявила, що не порушувала правил. Хоча у Міноборони Литви повідомили раніше, що російський літак вилетів без представлення плану польоту.

До теми Росія може швидко перейти від навчань до серйозного сценарію, – глава Бундесверу

У Росії прокоментували переривання брифінгу в Литві

У Міноборони Росії заявили нібито виконали "плановий політ".

Два російських Су-24 виконали плановий політ над нейтральними водами Балтійського моря відповідно до міжнародних правил,

– заявили у Москві.

Також вони запевнили мовляв "російські Су-24 не порушують кордонів інших держав під час польоту над Балтійським морем".

Що відомо про зупинку брифінгу в Литві