Корреспондент из Запорожья в эфире 24 Канала предположил, что инцидент готовили без участия специалистов Росатома, чтобы не слушать скучные лекции, мол, "такое не горит". Видимо, приехали пиарщики и просто приказали "пустить дым из большой трубы".

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Что может стоять за российской провокацией на ЗАЭС

Российский военный аналитик Ян Матвеев нашел 20 секундный ролик работы градирни: огромная конструкция из бетона, по которой вниз стекает вода в пруд-охладитель, где она набирает естественную температуру.

Сейчас станция не работает, по градирне вода не течет, но какой металл мог загореться, если туда внутрь ничего не натягивать?! Он показал, что градирня сама по себе не может гореть, туда нужно что-то занести и поджечь,

– отметил корреспондент из Запорожья.

В понедельник, 12 августа, россияне пустили на территорию Запорожской АЭС миссию МАГАТЭ. Однако она заявила, что ничего особенного не увидела, то есть следов от горящих покрышек или шин нет. Их, вполне вероятно, успели убрать. Пока неизвестно, что горело в градирне.

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Что интересно, россияне транслируют пожар исключительно с одного ракурса – с правого берега Никопольщины. Одновременно с этим отчитываются, что это их пожарные ее потушили. Однако нет ни одного кадра, как это происходило.

Нет видео внутри градирни, чтобы показать, что же там сгорело. А где остатки "украинского беспилотника"?! Одним словом, очень дешевая провокация выдалась, и, к сожалению, она не будет последней. Никакой радиационной аварии они не создадут, но имитировать ее будут старательно,

– подчеркнул корреспондент из Запорожья.