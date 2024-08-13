Кореспондент із Запоріжжя в етері 24 Каналу припустив, що інцидент готували без участі спеціалістів Росатому, щоб не слухати нудні лекції, мовляв, "таке не горить". Мабуть, приїхали піарники й просто наказали "пустити дим з великої труби".

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Що може стояти за російською провокацією на ЗАЕС

Російський військовий аналітик Ян Матвєєв знайшов 20 секундний ролик роботи градирні: величезна конструкція з бетону, по якій вниз стікає вода у ставок-охолоджувач, де вона набирає природної температури.

Зараз станція не працює, по градирні вода не тече, але який метал міг загорітися, якщо туди всередину нічого не натягати?! Він показав, що градирня сама по собі не може горіти, туди потрібно щось занести й підпалити,

– зазначив кореспондент із Запоріжжя.

У понеділок, 12 серпня, росіяни пустили на територію Запорізької АЕС місію МАГАТЕ. Однак вона заявила, що нічого особливого не побачила, тобто слідів від палахтючих покришок чи шин немає. Їх, цілком імовірно, встигли прибрати. Наразі невідомо, що горіло у градирні.

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Що цікаво, росіяни транслюють пожежу винятково з одного ракурсу – з правого берега Нікопольщини. Одночасно з цим звітують, що це їхні пожежники її загасили. Проте немає жодного кадру, як це відбувалося.

Немає відео всередині градирні, аби показати, що ж там згоріло. А де рештки "українського безпілотника"?! Одним словом, дуже дешева провокація видалася, і, на жаль, вона не буде останньою. Жодної радіаційної аварії вони не створять, але імітувати її будуть старанно,

– підкреслив кореспондент із Запоріжжя.