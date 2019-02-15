Провокация боевиков не удалась: военные ВСУ эвакуировали из "серой зоны" 46 человек

Боевики устроили очередную провокацию на оккупированном Донбассе: не пропускали автобус с полусотней мирных жителей через блок-пост в "серой зоне" на Донбассе.

Люди рисковали провести ночь под открытым небом в районе контрольно-пропускного пункта Майорск, который часто оказывается под огнем боевиков.

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Уже после закрытия КПВВ оккупанты таки пропустили транспорт с мирными гражданами.

Что такое КПВВ?Контрольно-пропускной пункт, который расположен в зоне проведения ООС и служит для организации перемещения лиц, транспортных средств и грузов через линию разграничения. КПВВ – это единственные пункты, через которые можно легально попасть из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию и наоборот.

Эвакуировать людей пришлось украинским армейцам, об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"По решению командующего штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, из серой зоны эвакуировали 46 человек", – отметил он.

Лисянский добавил, что похожую провокацию боевики пытались осуществить в декабре 2018 года.

Смотрите видео с места происшествия

Ежедневно линию разграничения пересекают тысячи авто и пешеходов. Для этого на Донбассе оборудовали четыре КПВВ – они часто становятся мишенью для обстрела врага.