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      Провокация боевиков не удалась: военные ВСУ эвакуировали из "серой зоны" 46 человек

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      Контрольно-пропускной пункт Майорск
      Контрольно-пропускной пункт Майорск / 24 канал

      Боевики устроили очередную провокацию на оккупированном Донбассе: не пропускали автобус с полусотней мирных жителей через блок-пост в "серой зоне" на Донбассе.

      Люди рисковали провести ночь под открытым небом в районе контрольно-пропускного пункта Майорск, который часто оказывается под огнем боевиков.

      Читайте также: Боевики РФ осуществляют провокации на всех пунктах пропуска на Донбассе

      Уже после закрытия КПВВ оккупанты таки пропустили транспорт с мирными гражданами.

      Что такое КПВВ?Контрольно-пропускной пункт, который расположен в зоне проведения ООС и служит для организации перемещения лиц, транспортных средств и грузов через линию разграничения. КПВВ – это единственные пункты, через которые можно легально попасть из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию и наоборот.

      Эвакуировать людей пришлось украинским армейцам, об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

      "По решению командующего штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, из серой зоны эвакуировали 46 человек", – отметил он.

      Лисянский добавил, что похожую провокацию боевики пытались осуществить в декабре 2018 года.

      Смотрите видео с места происшествия

      Ежедневно линию разграничения пересекают тысячи авто и пешеходов. Для этого на Донбассе оборудовали четыре КПВВ – они часто становятся мишенью для обстрела врага.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Донецкая область
      Источник: 24 Канал
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