Провокація бойовиків не вдалася: військові ЗСУ евакуювали з "сірої зони" 46 осіб

Бойовики влаштували чергову провокацію на окупованому Донбасі й не пропускали автобус з півсотнею мирних жителів на підконтрольну Україні територію.

Люди ризикували провести ніч просто неба в районі контрольно-пропускного пункту Майорськ, який часто опиняється під вогнем бойовиків.

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Вже після закриття КПВВ окупанти таки пропустили транспорт з мирними громадянами.

Що таке КПВВ?Контрольно-пропускний пункт, що розміщений в зоні проведення ООС й служить для організації переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів через лінію розмежування. КПВВ – це єдині пункти, через які можна легально потрапити з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію та навпаки.

Евакуювати людей довелось українським армійцям, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Уповноваженого з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

"За рішенням командувача Штабу ООС генерал-лейтенанта Сергія Івановича Наєв, з сірої зони евакуювали 46 осіб", – зазначив він.

Лисянський додав, що схожу провокацію бойовики намагалися здійснити в грудні 2018 року.

Дивіться відео з місця події

Щоденно лінію розмежування перетинають тисячі авто та пішоходів. Для цього на Донбасі обладнали чотири КПВВ – вони часто стають мішенню для обстрілу ворога.