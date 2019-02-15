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      Провокація бойовиків не вдалася: військові ЗСУ евакуювали з "сірої зони" 46 осіб

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      Контрольно-пропускний пункт Майорськ
      Контрольно-пропускний пункт Майорськ / 24 канал

      Бойовики влаштували чергову провокацію на окупованому Донбасі й не пропускали автобус з півсотнею мирних жителів на підконтрольну Україні територію.

      Люди ризикували провести ніч просто неба в районі контрольно-пропускного пункту Майорськ, який часто опиняється під вогнем бойовиків.

      Читайте також: Бойовики РФ здійснюють провокації на всіх пунктах пропуску на Донбасі

      Вже після закриття КПВВ окупанти таки пропустили транспорт з мирними громадянами.

      Що таке КПВВ?Контрольно-пропускний пункт, що розміщений в зоні проведення ООС й служить для організації переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів через лінію розмежування. КПВВ – це єдині пункти, через які можна легально потрапити з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію та навпаки.

      Евакуювати людей довелось українським армійцям, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Уповноваженого з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

      "За рішенням командувача Штабу ООС генерал-лейтенанта Сергія Івановича Наєв, з сірої зони евакуювали 46 осіб", – зазначив він.

      Лисянський додав, що схожу провокацію бойовики намагалися здійснити в грудні 2018 року.

      Дивіться відео з місця події

      Щоденно лінію розмежування перетинають тисячі авто та пішоходів. Для цього на Донбасі обладнали чотири КПВВ – вони часто стають мішенню для обстрілу ворога.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Донецька область Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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