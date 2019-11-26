Провокация оккупантов: боевики совершили обстрел со стороны Петровского

Во вторник утром боевики с провокационными целями совершили обстрел из автоматических гранатометов украинских позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка (Волновахский район Донецкой области).

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка).

В штабе заявили, что российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

Также в штабе ООС подчеркнули, что украинские военные огонь в ответ не открывали.

Где произошло разведение сил на Донбассе?

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения происходят в рамках минских соглашений, являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.



Линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала

