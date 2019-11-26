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      Провокация оккупантов: боевики совершили обстрел со стороны Петровского

      4 Читати новину українською
      Боевики снова прибегают к провокациям украинских военных / mil.gov.ua

      Во вторник утром боевики с провокационными целями совершили обстрел из автоматических гранатометов украинских позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка (Волновахский район Донецкой области).

      Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

      К теме: ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском: реакция штаба ООС

      Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка).

      В штабе заявили, что российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

      Также в штабе ООС подчеркнули, что украинские военные огонь в ответ не открывали.

      Где произошло разведение сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений, являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.


      Линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала
       

      Международные скандалы и Россия: к каким странам дотянулась "рука Кремля"
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Разведение войск Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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