Провокация оккупантов: боевики совершили обстрел со стороны Петровского
Во вторник утром боевики с провокационными целями совершили обстрел из автоматических гранатометов украинских позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка (Волновахский район Донецкой области).
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
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Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка).
В штабе заявили, что российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.
Также в штабе ООС подчеркнули, что украинские военные огонь в ответ не открывали.
Где произошло разведение сил на Донбассе?
- В районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
Все разведения происходят в рамках минских соглашений, являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.
Линия разграничения на Донбассе после разведения войск / Инфографика 24 канала