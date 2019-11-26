Провокація окупантів: бойовики здійснили обстріл зі сторони Петрівського
У вівторок вранці бойовики з провокаційними цілями здійснили обстріл з автоматичних гранатометів українських позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка (Волноваський район Донецької області).
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
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Вогонь вівся з напряму Петровського. Зазначений населений пункт знаходиться у безпосередній близькості від ділянки розведення №3 (Богданівка).
У штабі заявили, що російські окупанти, намагаючись викликати вогонь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити Україну у порушеннях Мінських домовленостей.
Також у штабі ООС підкреслили, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Де відбулося розведення сил на Донбасі?
- У районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського.
Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.
Лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу