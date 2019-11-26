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      Провокація окупантів: бойовики здійснили обстріл зі сторони Петрівського

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      Бойовики знову вдаються до провокацій українських військових / mil.gov.ua

      У вівторок вранці бойовики з провокаційними цілями здійснили обстріл з автоматичних гранатометів українських позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка (Волноваський район Донецької області).

      Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

      До теми: ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення у Петрівському: реакція штабу ООС

      Вогонь вівся з напряму Петровського. Зазначений населений пункт знаходиться у безпосередній близькості від ділянки розведення №3 (Богданівка).

      У штабі заявили, що російські окупанти, намагаючись викликати вогонь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити Україну у порушеннях Мінських домовленостей.

      Також у штабі ООС підкреслили, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

      Де відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.


      Лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Розведення військ Проросійські бойовики
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