Провокація окупантів: бойовики здійснили обстріл зі сторони Петрівського

У вівторок вранці бойовики з провокаційними цілями здійснили обстріл з автоматичних гранатометів українських позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка (Волноваський район Донецької області).

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

До теми: ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення у Петрівському: реакція штабу ООС

Вогонь вівся з напряму Петровського. Зазначений населений пункт знаходиться у безпосередній близькості від ділянки розведення №3 (Богданівка).

У штабі заявили, що російські окупанти, намагаючись викликати вогонь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити Україну у порушеннях Мінських домовленостей.

Також у штабі ООС підкреслили, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Де відбулося розведення сил на Донбасі?

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Лінія розмежування на Донбасі після розведення військ / Інфографіка 24 каналу

