По его словам, ОПЗЖ выступает за срочные переговоры по прекращению военного конфликта и готова помогать в этом "всеми силами".

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"Юрий Бойко заявил, что сейчас это – единственный шаг для того, чтобы остановить войну", – подчеркнул Бойко.

Провокаторы, пытающиеся помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И те люди (Илья Кива, – ред), которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу, им не место в нашей фракции,

– заявил Бойко.

Сам Кива сейчас находится за границей – в Испании, и пока не реагировал на информацию о своем исключении из фракции ОПЗЖ.

К слову, в ночь на 24 февраля российские войска начали полномасштабную атаку на Украину. Враждебные действия были зафиксированы в разных регионах страны. Сайт 24 канала рассказывает, где и как прошли, а также продолжаются бои в городах Украины – читайте в статье.