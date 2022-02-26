За його словами, ОПЗЖ виступає за термінові переговори щодо припинення військового конфлікту та готова допомагати у цьому "усіма силами".

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Юрій Бойко заявив, що зараз це – єдиний крок для того, щоб зупинити війну», – наголосив Бойко.

Провокатори, які намагаються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І ті люди (Ілля Кива, – ред), які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце у нашій фракції,

– заявив Бойко.

Сам Кива зараз перебуває за кордоном – в Іспанії, і наразі не реагував на інформацію про своє виключення з фракції ОПЗЖ.

До слова, у ніч на 24 лютого російські війська почали повномасштабну атаку на Україну. Ворожі дії зафіксували у різних регіонах країни. Сайт 24 каналу розповідає, де та як минули, а також ще тривають бої в містах України – читайте у статті.

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