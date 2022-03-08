Аудиозаписи уроков распространяются в интернете. Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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Лещенко отметил, что не все россияне готовы идти на компромисс с собственной совестью.

Пропаганда не стихает

Добавим, что российские пропагандисты продолжают закрывать глаза своим гражданам, говоря о так называемой "спецоперации". Однако впоследствии правду становится все труднее скрывать, ведь в сети распространяется все больше видео обстрелов мирных людей, а потери оккупантов только растут.

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