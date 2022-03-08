Аудіозаписи уроків поширюють в інтернеті. Про це розповів журналіст Сергій Лещенко, передає 24 канал.

До речі Після конфузу з Путіним: росіяни поширюють фейк про Зеленського

Лещенко зауважив, що не всі росіяни таки готові йти на компроміс із власною совістю.

Пропаганда не стихає

Додамо, що російські пропагандисти продовжують замилювати очі своїм громадянам, говорячи про так звану "спецоперацію". Однак згодом правду стає все важче приховувати, адже в мережі шириться все більше відео обстрілів мирних людей, а втрати окупантів тільки ростуть.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!