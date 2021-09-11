Алексей Данилов также уверен, что олигарх Игорь Коломойский не смог бы действовать самостоятельно, если бы не помощь сообщников из Нацбанка. Об этом он рассказал на конференции YES Brainstorming.

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По мнению Данилова именно Национальный банк должен контролировать то, что происходит в финансовых учреждениях, в частности в "Приватбанке". Секретарь СНБО не назвал конкретных имен, однако заявил, что соратники Коломойского и дальше работают в госучреждениях на высоких должностях, поэтому должны отвечать перед законом вместе с олигархом.

Здесь прозвучала фамилия Игоря Валерьевича Коломойского. Так вот я могу сказать: если бы не сообщники в Национальном банке Украины, он никоим образом не мог бы ничего сделать. Это институт, который должен был контролировать все эти вещи. Но они сегодня все работают на своих должностях, они уважаемые, они должны идти одной группой к тому процессу, который мы инкриминируем Игорю Валерьевичу Коломойскому,

– рассказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что олигархи серьезно вредят государственному бюджету. Сумма убытков составляет около 96 миллиардов гривен. Причиной обычно является то, что "владельцы что-то не добавляют".

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