СБУ разоблачила планы россии по референдуму в Херсонской области

Служба безопасности Украины продолжает выполнять свои задачи и разоблачает преступления действия оккупанта. Да, перехватила российские документы, регламентирующие проведение этого фейкового референдума.

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Как стало известно из этих документов, россияне уже разработали концепцию подготовки к фейковому голосованию и определили основные направления работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования пока не установлена.

Путем псевдоголосования оккупанты надеются легитимизировать вхождение южной части Украины в состав России.

Основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации "волонтеры zа россию". Под кураторством спецслужб ее участники должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания поставных сюжетов для РосТВ,

– сообщают в ведомстве.

Хотят организовать пикеты

Также проплаченные россией "активисты" планируют одновременно организовать более 140 пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре. Все это должны были освещать пропагандистские медиа.

Кроме того, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 "избирательных комиссий". Их состав должны были утвердить до 1 августа.

По данным СБУ, для усиления электоральной поддержки россияне предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов. Однако коллаборанты "докладывают" захватчикам, что херсонцы сопротивляются и ожидают ВСУ.

В настоящее время СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их "координаторов" из россии, причастных к организации псевдореферендума.

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