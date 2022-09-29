Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что оккупанты не понимают, как действовать, потому что областной центр не удалось захватить.

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"Балицкий пишет, что страдает неонацистскими практиками киевского режима. Пишет, что вслед за "народом Донбасса" нашел "запорожский народ". Он просит принять область в российскую федерацию в составе нового субъекта. Хотя мы знаем, что там есть разные варианты", – сказал журналист.

Не разобрались с претензиями

По словам корреспондента, оккупанты хотели присоединить все, что они успели захватить на Запорожье, в Крым. Балицкий не соглашается на это и хочет попасть в россию только в составе Запорожской области.

Приблизительно две трети Запорожской области захватил враг. Там осталось около 200 тысяч населения. На части, не захваченной врагом, проживает более миллиона человек и располагается областной центр. У россиян возник какой-то когнитивный диссонанс,

– отметил корреспондент.

Он добавил, что россияне не могут принять в состав россии "мелитопольскую область". В москве уже установили сцену, где написано, что Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон являются россией. Корреспондент считает, что в кремле не решили, какие претензии выдвигать дальше к Украине.

Обратите внимание – корреспондент о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

"Они понимают, что не захватят Запорожье, а область они хотят. Один из коллаборантов в Мелитополе записал видео, из которого понятно, что враг не планирует включать в этот оккупационный орган именно Запорожье. Из этих безумных тырад видим, что указаний из москвы еще не было. Они не знают, как называть неоккупированные территории. Или частью фейковой области, или они таки не претендуют на Запорожье", – пояснил журналист.