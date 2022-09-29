Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що окупанти не розуміють, як діяти, бо обласний центр не вдалось загарбати.

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"Балицький пише, що страждає від неонацистських практик київського режиму. Пише, що вслід за "народом Донбасу" знайшов "запорізький народ". Він просить прийняти область в російську федерацію в складі нового суб'єкта. Хоча ми знаємо, що там є різні варіанти", – сказав журналіст.

Не розібралися з претензіями

За словами кореспондента, окупанти хотіли приєднати все, що вони встигли захопити на Запоріжжі, до Криму. Балицький не погоджується на це і хоче потрапити в росію лише у складі Запорізької області.

Приблизно дві третини Запорізької області захопив ворог. Там залишилося приблизно 200 тисяч населення. На частині, яка не захоплена ворогом, проживає понад мільйон людей і розташовується обласний центр. У росіян виник якийсь когнітивний дисонанс, – зазначив кореспондент.

Він додав, що росіяни не можуть прийняти у склад росії "мелітопольську область". У москві вже встановили сцену, де написано, що Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є росією. Кореспондент вважає, що у кремлі не вирішили, які претензії далі висувати до України.

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"Вони розуміють, що не захоплять Запоріжжя, а область вони хочуть. Один з колаборантів у Мелітополі записав відео, з якого зрозуміло, що ворог не планує включати до цього окупаційного органу саме Запоріжжя. З тих тирад божевільного бачимо, що вказівок з москви ще не було. Вони не знають, як називати неокуповані території. Чи частиною фейкової області, чи вони таки не претендують на Запоріжжя", – пояснив журналіст.