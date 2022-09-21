Если псевдореферендумы таки состоятся, то будут незаконными, а россию ждут новые санкции. Об этом 24 каналу рассказал Владимир Молчанов – херсонский активист.

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Также, по его словам, очевидно, что после этого все будут массово мобилизовываться.

Даже несмотря на то, что оккупанты считают даже уже освобожденную неконтролируемую территорию частью возможной Херсонской области в составе россии или так называемой республики, добавил активист.

Почему я так говорю, потому что очень вероятно, что после этих "референдумов" аннексии не последует. Это очень логичное предположение,

– подчеркнул Молчанов.

Дело в том, что россияне понимают, что для аннексии нужно решить многие проблемы, возникающие у российского бюджета или правоохранительной системы.

"Тогда большая масса противороссийски настроенных граждан Украины может оказаться внутри территории россии, по их мнению, конечно. О них власти страны-агрессора ничего не известно. Поэтому это и пугает россиян, поэтому вряд ли они будут спешить с процессом ложной аннексии Херсонской области", – считает активист.

Еще одна причина, почему этого не будет – принудительная массовая мобилизация. Это нужно будет согласовывать с российским законодательством. А этого россия не "потянет", подытожил активист.

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