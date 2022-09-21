Якщо псевдореферендуми таки відбудуться, то будуть незаконними, а на росію чекають нові санкції. Про це 24 каналу розповів Володимир Молчанов – херсонський активіст.

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Також, за його словами, очевидно, що після цього усіх будуть масово мобілізовувати.

Навіть попри те, що окупанти вважають навіть уже звільнену територію, яку не контролюють, частиною можливої Херсонської області у складі росії або так званої республіки, додав активіст.

Чому я так кажу, тому що дуже ймовірно, що після цих "референдумів" анексії не буде. Це дуже логічне припущення,

– наголосив Молчанов.

Річ у тім, що росіяни розуміють, що для анексії потрібно подолати багато проблем, які виникнуть у російського бюджету чи правоохоронної системи.

"Тоді велика маса протиросійське налаштованих громадян України може опиниться всередині території росії, на їхню думку, звісно. Про них владі країни-агресорки нічого не відомо. Тому це й лякає росіян, тож навряд чи вони поспішатимуть з процесом хибної анексії Херсонської області", – вважає активіст.

Ще одна причина, чому цього не буде – примусова масова мобілізація. Це потрібно буде узгоджувати з російським законодавством. А цього росія не "потягне", підсумував активіст.

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