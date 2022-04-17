Согласно данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения принял предложение сотрудничества от представителей вооруженных сил России.

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Его провозгласили руководителем временно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области.

Кроме того, известно, что мужчина неоднократно публично призывал жителей населённого пункта к сотрудничеству с вооруженными силами оккупантов. В соцсетях писал о необходимости налаживания связей с государством-агрессором,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

А также добавили, что он публично отрицал необходимость предоставления местному населению гуманитарной помощи от украинской власти.