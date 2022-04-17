Згідно з даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил Росії.
Важливо ЗСУ поступово звільняють Херсонщину, – Веніславський сказав, чому сценарій 2014 року неможливий
Його проголосили керівником тимчасово-цивільної адміністрації Нової Каховки, що у Херсонській області.
Крім того, відомо, що чоловік неодноразово публічно закликав жителів населеного пункту до співпраці зі збройними силами окупантів. У соцмережах писав про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
А також додали, що він публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади.
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