Псевдосоветник Ермака обещал руководящую должность за 200 тысяч долларов: детали
Следователи Государственного бюро расследований и Департамента стратегических расследований задержали мошенника, который представлялся советником главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Мужчина является представителем общественной организации. Его задержали во время получения взятки в размере 100 тысяч долларов. Об этом информирует пресс-служба ГБР.
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Представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от главы Офиса Президента Украины, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР, пытался мошенническими методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия,
– передают в ГБР.
Да, этот мужчина требовал 100 000 долларов за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Держаудитслужби на предприятии.
Еще 100 000 долларов он требовал за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов Украины.
Псевдосоветника главы Офиса Президента задержали 2 апреля 2020 во время получения первой части средств.
Ему уже сообщили о подозрении. Следователи уже подали ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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