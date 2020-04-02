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      Псевдосоветник Ермака обещал руководящую должность за 200 тысяч долларов: детали

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      ГБР задержало мошенника, назначавшего на "руководящие должности" / Пресс-служба

      Следователи Государственного бюро расследований и Департамента стратегических расследований задержали мошенника, который представлялся советником главы Офиса Президента Андрея Ермака.

      Мужчина является представителем общественной организации. Его задержали во время получения взятки в размере 100 тысяч долларов. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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      Представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от главы Офиса Президента Украины, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР, пытался мошенническими методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия,
      – передают в ГБР.

      Да, этот мужчина требовал 100 000 долларов за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Держаудитслужби на предприятии.

      Еще 100 000 долларов он требовал за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов Украины.

      Псевдосоветника главы Офиса Президента задержали 2 апреля 2020 во время получения первой части средств.

      Ему уже сообщили о подозрении. Следователи уже подали ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

      В случае доказательства вины мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Взятка СНБО Офис генпрокурора Офіс Президента Деньги Государственное бюро расследований Мошенничество
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