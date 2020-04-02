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      Псевдорадник Єрмака обіцяв керівну посаду за 200 тисяч доларів: деталі

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      ДБР затримало шахрая, що призначав на "керівні посади" / Пресслужба ДБР

      Слідчі Державного бюро розслідувань та Департаменту стратегічних розслідувань затримали затримали шахрая, який представлявся радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

      Чоловік є представником громадської організації. Його затримали під час отримання хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Про це інформує пресслужба ДБР.

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      Представник громадської організації, представляючись уповноваженим від голови Офісу Президента України, Генпрокурора, секретаря РНБО та нового керівництва ДБР, намагався шахрайськими методами заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства,
      – передають у ДБР.

      Так, цей чоловік вимагав 100 000 доларів за вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки Держаудитслужби на підприємстві.

      Ще 100 000 доларів він вимагав за вирішення питання про призначення потерпілого на керівну посаду в Держагентстві лісових ресурсів України.

      Псевдорадника глави Офісу Президента затримали 2 квітня 2020 під час отримання першої частини коштів.

      Йому вже повідомили про підозру. Слідчі вже подали клопотання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

      У разі доведення вини шахраю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Хабар РНБО Офіс генпрокурора Офіс Президента Гроші Державне бюро розслідувань Шахрайство Новини України
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