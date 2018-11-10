Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: каких ответных шагов следует ожидать уже завтра

Россия взяла на себя полную ответственность, подтвердила свое участие в оккупации территории Донбасса и приняла непосредственное участие в организации незаконных выборов. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент отмечает, что в связи с проведением пророссийскими боевиками псевдовыборов, Украина "в ближайшие часы ждет на заседании стран Большой семерки реакцию партнеров по ЕС, партнеров из Соединенных Штатов Америки, Канады и всего мира".

"В результате проведенных консультаций мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не попадают под стандарты украинского законодательства, проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы. Условия безопасности не созданы", – заявил президент.

Он также отметил, что уже завтра (11 ноября – 24 канал) будут инициированы несколько мероприятий.

Прежде всего, мы проводим уже в понедельник в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос внесен вне очереди в повестку дня. Мы начали консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности,

– сообщил Порошенко.

Кроме того, по словам главы государства, вопрос незаконного проведения так называемых выборов должны внести в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.



30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.