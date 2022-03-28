Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 каналу.

К теме Эта война уже вошла в генетический код украинцев, – интервью с главой Фонда "Вернись живым"

По его словам, Запад убедился, что никакой конвенционной армии у России нет.

Это пшик и полное г*мно… Россия уже забрала все – 102-ю армию из границы Таджикистана и Афганистана, где она была 30 лет. И из Грузии все забрали. А вот сирийцы отказались идти воевать за РФ,

– рассказал Пионковский.

Он добавил, что резервов у России уже нет, а проводить мобилизацию Путин боится.

Большой перелом в войне: смотрите интервью с Пионтковским

К слову, в Генштабе ВСУ по состоянию на 28 марта сообщили об актуальных потерях врага с начала войны 24 февраля. Уже более 17 тысяч российских наемников пополнили ряды "двухсотых", также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.