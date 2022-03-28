Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Захід переконався, що ніякої конвенційної армії в Росії немає.

Це пшик і повне г*мно… Росія вже забрала все – 102-у армію з кордону Таджикистану і Афганістану, де вона була 30 років. І з Грузії все забрали. А от сирійці відмовилися йти воювати за РФ,

– розповів Піонковський.

Він додав, що резервів в Росії вже немає, а проводити мобілізацію Путін боїться.

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До слова, у Генштабі ЗСУ станом на 28 березня повідомили про актуальні втрати ворога від початку війни 24 лютого. Уже понад 17 тисяч російських найманців поповнили лави "двохсотих", також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.