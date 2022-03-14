Психически больной человек, это страшно, – Чичваркин эмоционально высказался о Путине

Россия продолжает находиться в ручном управлении Владимира Путина. Российский диктатор принимает решение ввиду своих убеждений.

Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил российский предприниматель, оппозиционер Евгений Чичваркин. По его словам, Путин считает себя "национальным супергероем".

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"Он думает, что он собиратель "земель русских" и восстанавливает "историческую несправедливость распада Советского Союза". Он собирает российские земли вокруг Москвы, потому что считает себя лидером номер один в мире", – отметил он.

Он психически больной человек, и это страшно,

– считает Чичваркин.

Кроме этого, он сказал, что россияне живут в ужасном мракобесии.

"Когда все собираются вокруг вождя, когда победа или условная национальная гордость (хотя она сейчас в гиперизвращенном виде) важнее еды и комфорта – это полная тьма. Это суицидальное национальное чувство, Путин это знает и понимает, и потому прекрасно на этом играет", – отметил российский оппозиционер.

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