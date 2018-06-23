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Психически неуравновешенный мужчина взял заложницу в Одесской области: КОРД провел спецоперацию

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В Одесской области прошла спецоперация со стрельбой: заложница отпущена
В Одесской области прошла спецоперация со стрельбой: заложница отпущена / ГУ НП

В Лиманском районе Одесской области психически неуравновешенный мужчина взял в заложницы свою мать и забаррикадировался, однако в итоге правоохранители провели со злоумышленником переговоры и уговорили его отпустить женщину.

Об этом рассказал советник главы одесской Нацполиции Руслан Форостяк, передает Укринформ.

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По его словам, психически неуравновешенный мужчина устроил дома дебош во время очередного приступа болезни, из-за чего его мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Правда, как заметил Форостяк, медики заметили в доме обрез ружья и вызвали после своего отъезда полицию.

Когда на место вызова прибыл полицейский патруль, 34-летний правонарушитель метнул в них светошумовую гранату. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Но позже злоумышленник сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону сотрудника полиции, ранив его в левое предплечье. В конце концов силовики вызвали подкрепление, а частный дом, где правонарушитель закрылся со своей матерью в заложниках, был оцеплен,
– отметил он.

Впоследствии представитель Нацполиции Одесской области сообщил, что спецподразделение полиции КОРД, которое прибыло на место инцидента, было готово к выполнению операции "Гром" по штурму дома, но переговоры с правонарушителем завершились без единого выстрела.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в Харькове сотрудникам СБУ удалось предупредить террористический акт возле памятника воинам УПА, который был заказан спецслужбами России.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Одессы заложники
Источник: 24 Канал
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