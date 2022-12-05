Страницу "Пташки" из "Азовстали" заблокировали в инстаграме на месяц

Страницу в инстаграме Екатерины Полищук – защитницы "Азовстали" – заблокировали на месяц. "Пташка" зарегистрировалась в твиттере.

Екатерина рассказала, что вела эту страницу в течение 3 лет. Пока защитница "Азовстали" будет делиться мыслями в телеграме и в твиттере.

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Угадайте, кого заблокировал инстаграм на месяц? Да-да. Транслируешь свои мысли? На фиг, минус страница, которой три года. Ну что ж, я в телеграме, будем ждать, когда институт интубируют и будем осмотрительнее в прямоте своих высказываний,

– заявила "Пташка".

Украинцы возмущены такой несправедливостью. В комментариях они написали, что ситуация ужасная, однако "остаемся на связи".

Екатерина успокоила людей, зарегистрировавшись в твиттере. Защитница пошутила, что "баба старая, но разберется и с этой шайтан-машиной".

"Пташка" зарегистрировалась в твиттере / Скриншот Екатерины Полищук

Пташка призналась, видит ли себя на сцене

Ранее Екатерина поразила украинцев своим выступлением в суперфинале "Голоса страны". "Пташка" исполнила украинскую колыбельную "Спи, маленький козачок". В то же время Екатерина заметила: "встретились разные люди и я в очередной раз убедилась, что мое место не на сцене, просто сейчас это один из методов борьбы, но не мое".