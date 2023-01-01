Парамедик Екатерина "Птичка" Полищук стала известной, когда в тяжелой осаде в Мариуполе, в обстоятельствах, где, казалось бы, осталось место только отчаянию, исполняла патриотические песни. Своим пением она тогда поднимала боевой дух не только побратимов рядом, но и всех украинцев.
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"Птичка" спела в Киеве
Защитница "Азовстали" долгое время находилась в плену, в частности, в печально известной "Еленовке", и только в конце сентября ее удалось вернуть домой.
Теперь уже на свободной украинской земле она в канун Нового года снова спела для украинцев. В этот раз девушка поразительно исполнила патриотическую песню, а именно гимн Сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина". Сегодня эта песня является также символом несокрушимости украинского народа.
"Птичка" из Азовстали спела в Киеве: видео
Украинцы поддержали девушку
После того как последняя нота песни прозвучала, к девушке подбежали прохожие, чтобы обнять, поблагодарить и сказать приятные слова поддержки.
Впечатлением украинцы поделились также и в сети, отметив, что рады видеть добрых людей здоровыми и засыпав девушку комплиментами:
- Я разрыдалась...
- Птичка, я рада, что у тебя все хорошо и ты снова поешь. Я молилась за твое освобождение, счастье тебе, а Украине победы! С Новым годом!
- У нашей "Птички" больше чести, достоинства и мужества чем у всех "русских воинов", "второй армии мира"! Слава героям!